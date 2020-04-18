ميرهان حسين تقلد فيفي عبده مجددا.. ومتابعون: فولة واتقسمت نصين

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ربما بات تقليد الراقصة فيفي عبده، موهبة جديدة للفنانة الشابة ميرهان حسين، حيث شاركت متابعيها اليوم، بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تقلد الأخيرة.
وظهرت "ميرهان" بباروكة شعر سوداء ويفي، مع مكياج صريح أشبه بمكياج "فيفي" حيث باتت تشبهها إلى حد كبير.
وسرعان ما تفاعل المتابعون معها مشيدين بموهبتها، فقال أحدهم: "إنتي كارثة"، وعلق الأخير: "فولة واتقسمت نصين".
ميرهان حسين تقلد فيفي في "حزمني يا"
وكانت شاركت ميريهان، متابعيها، أمس، بمقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" تقلد فيفي عبده، في رقصتها بـ"جلابية بيضاء" في مسرحية "حزمني يا"، حيث ظهرت بنفس ملابس "فيفي" والمكياج وتسريحة الشعر وقتها.
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