بالتزامن مع شم النسيم.. الفرق بين أعراض التسمم وفيروس كورونا

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بالتزامن مع شم النسيم وإقبال الكثيرين على تناول الفسيخ والرنجة، والتحذيرات من التعرض للتسمم، لذلك لابد من التفرقة بين أعراض التسمم الذي يصيب البعض بعد الأسماك المملحة، وأعراض فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا التقرير يعرض "هن" الفرق بين أعراض فيروس كورونا المستجد، وأعراض التسمم.
أعراض فيروس كورونا المستجد
الحمى وارتفاع درجات الحرارة.
نزلات البرد.
السعال الجاف.
ضيق التنفس.
فقدان حاسة الشم والتذوق.
اضطرابات بالجهاز الهضمي.
احمرار العين.
تغير لون الشفاه.
ظهور آفات في القدم.
أعراض التسمم الغذائي
أما الأعراض التي أوضحها الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، في بيان وزارة الصحة اليوم، عن التسمم الغذائي كانت أربعة.
4 أعراض إذ ظهرت توجه لمركز السموم:
جفاف الحلق.
صعوبة في البلع.
ازدواج الرؤية.
ضيق في التنفس.
وشدد "عيد" على ضرورة التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
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