إليك 3 خطوات لحماية نفسك من فيروس كورونا خلال مهامك اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يهتم العديد من الأشخاص باتباع الممارسات الصحية سواءً في منزلهم أو في الخارج لحماية أنفسهم أثناء هذه الجائحة. وتعرّف إلى 3 نصائح يمكنك اتباعها لحماية نفسك عند القيام بمهامك اليومية عبر الرسم التوضيحي أعلاه، حسب ما جاء في CNN العربية.

استخدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في حال توافرها

في حال عدم توافرها يمكنك زيارة أقرب صراف آلي، قم بتنظيف لوحة مفاتيح جهاز الصراف الآلي بمسحه بالمطهر قبل الاستخدام، عند الانتهاء استخدم معقم لليدين يحتوي على %60 من الكحول على الأقل

اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل عندما تصل إلى المنزل

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تعبئة السيارة بالوقود

استخدم قفازات أو مناديل معقمة على المقابض والأزرار قبل لمسها بعد تعبئة بالوقود ،استخدم معقم يدين يحتوي على 60% من الكحول على الأقل. اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل عندما تصل إلى المنزل بالماء والصابون

الحصول على الدواء

خطط لطلب كل الوصفات الطبية في الوقت ذاته. قم بوضع طلبية عبر البريد أو خدمات التسليم الأخرى في حال توافر هذه الخدمة .استشر طبيبك والصيدلي لمعرفة إمكانية الحصول على كمية أكبر من الأدوية الخاصة بك حتى لا تضطر إلى زيارة الصيدلية عدة مرات

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