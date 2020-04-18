" نتائج مبهرة".. هل يحمل عقار "Remdesivir" أملا لعلاج فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

أثبت عقار Remdesivir فعالية كبيرة في علاج مرضى كورونا، حيث تتعافى الحالات خلال بضعة أيام، كما أكدت شبكة "سي إن إن الأمريكية".

وفيه تصريحات لموقع "STAT News" أول أمس الخميس، قال الطبيب الذي قاد التجربة، "إن المرضى الذين شاركوا في تجربة سريرية للدواء، كانوا يعانوا جميعًا أعراضًا تنفسية وحمى شديدة، لكنهم تمكنوا من مغادرة المستشفى بعد أقل من أسبوع من العلاج".

لكن جامعة شيكاغو، أوضحت في بيان لها أن "البيانات الجزئية من التجربة السريرية غير كاملة بحكم تعريفها ولا يجب استخدامها ابدا لاستخلاص استنتاجات بشأن سلامة أو فعالية علاج محتمل قيد التحقيق".

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج معتمد لـ ovid-19 ، والذي يسبب الالتهاب الرئوي الحاد، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة لدى بعض المرضى.

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وأضافت الجامعة، "أن المعلومات المتداولة من منتدى داخلي للباحثين، حول التجارب الجارية للعلاج التجريبي، نشرت بدون أي تصاريح رسمية".

لكن المعاهد الوطنية للصحة، تنظم عدة تجارب للعديد من الأدوية والعلاجات الأخرى، من بينها remdesivir.

وفي شهر فبراير، قالت منظمة الصحة العالمية أن remdesivir أظهر إمكانية لاستخدامه ضد Covid-19.

تم اختبار الدواء، الذي صنعته شركة Gilead Sciences، ضد الإيبولا لكنه حقق نجاح ضئيل، لكن دراسات متعددة في الحيوانات أظهرت أن الدواء يمكن أن يمنع ويعالج الفيروسات التاجية منها Covid-19، و SARS (متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الحادة) و MERS (الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط) متلازمة).