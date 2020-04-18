بعد خلوها من كورونا.. تعرف على جزر كوك الساحرة "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

أعلنت جزر كوك بمنطقة المحيط الهادي خلوها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي أول دولة في العالم تقوم بذلك، بعد أن جاءت نتائج جميع الاختبارات التي أجريت هناك سلبية.

وجزر كوك، ذات حكم ذاتي، تابعة لنيوزيلندا، تقع في جنوب المحيط الهادي، على بعد حوالي 3200 كيلومتر من العاصمة النيوزيلندية ولنجتون وتضم 15 جزيرة ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة.

وتعتبر جزر كوك من أجمل الجزر البولينيزية، ووتمتع ببحيرات فيروزية شفافة، بالإضافة إلى القمم البركانية، والشواطئ الرائعة المليئة بالنخيل الجمال المذهل لتاهيتي، كما أوضح موقع "planetware".

ونستعرض لكم أبرز الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في هذه المجموعة من الجزر الساحرة:

-أيتوتاكي لاغون

بحيرة كبيرة مثالية للتصوير مع المياه الفيروزية الشفافة. ويعتبر التجديف بالكاياك طريقة رائعة لاستكشاف المكان.

كما توفر جزيرة ماينا الصغيرة في الزاوية الجنوبية الغربية للبحيرة فرصًا ممتازة للغوص وهي موطن لشريط رملي جميل يعرف باسم "جزيرة شهر العسل". تعتبر البحيرة أيضًا مكانًا شهيرًا للصيد ، ويمكنك استئجار المرشدين المحليين في الجزيرة.

- جزيرة Tapuaetai

تحتوي على أشجار جوز الهند، وتعتبر هذه الجزر أكثر الأماكن التي تجذب السياح، بسبب الرمال البيضاء، والقدرة على الغوص في البحيرة الفيروزية، كما يمكنك التجول حول الجزيرة بالكامل خلال 20 دقيقة واحدة.

- شاطيء بحيرة موري

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على الساحل الجنوبي الشرقي لراروتونغا، يعد شاطئ موري أو بحيرة موري، كما يطلق عليه أحيانًا، أحد أكثر الشواطئ شعبية والخلابة في الجزيرة.

بالرغم من انخفاض جودة المياه في السنوات الأخيرة، إلا أنه محبو رياضة الغطس يمكنهم رؤية العديد من أنواع الأسماك الاستوائية بسهولة.

- شاطئ تيتيكافيكا ، راروتونغا

على الساحل الجنوبي الغربي لراروتونغا ، يقع شاطئ وبحيرة تيتيكافيكا، الذي يعتبر أحد أفضل مناطق الجزيرة للسباحة والغطس. المياه واضحة لدرجة أن السباحين لا يحتاجون سوى الوقوف في البحيرة لاكتشاف الأسماك الملونة.

كما يمكنك في المكان ذاته زيارة زيارة الكنيسة المسيحية في جزر كوك التي تحتوي على الحجر المرجاني والتي يعود تاريخها إلى عام 1841م.

-قرية تي فارا نوي، راروتونغا

تستطيع تعلم القليل عن تاريخ جزر كوك وحياة الجزيرة التقليدية، من خلال زيارة إلى قرية تي فارا نوي.

حيث تعرف الكثير عن جوز الهند، والطبخ، وصيد الأسماك، والرقص ، والنحت، والنسيج، وتناول الطعام، إلى جانب عرض ثقافي يشتمل على رواية القصص من خلال الأغاني والرقص.

-جزيرة إلى تي روا مانغا، راروتونجا

يمكنك من خلال رحلة تستغرق 4 ساعات، في هذا المكان استكشاف طبيعة راروتونجا الخصبة، ورؤية الشلالات جميلة بعد هطول الأمطار غزيرة.

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