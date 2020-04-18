لأول مرة في حياتها.. أصالة تستغل الحظر وكورونا في ختم القرآن الكريم

استغلت الفنانة السورية، أصالة نصري، أيام الحظر المنزلي، ومكوثها داخل منزلها، في قراءة القرآن الكريم، وعبر خاصية "استوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت مقطع فيديو، أعلنت من خلاله تأثرها بعدما اختتمت قراءة القرآن الكريم، لأول مرة بحياتها.

وقالت الفنانة خلال مقطع الفيديو،"أنا اليوم كثير متأثرة لأني خلصت ختمة القرآن الكريم، التي بدأتها لأول مرة في حياتي كلها، أول ختمة قرآن بعملها في حياتي".

يشار إلي أن الفنانة أصالة أعلنت في وقت سابق عن التزامها بأداء الصلاة والعودة إلى ممارسة الرياضة، بعد إجبارها على البقاء في المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.