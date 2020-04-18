أطلق المخرج رامي إمام نجل الفنان عادي إمام تحدي جديد عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو تحدي ممارسة الرياضة في الحجر الصحي.
استجابت ويزو لهذا التحدي، وبدأت في نشر صور وفيديوهات عبر "إنستجرام" خلال ممارستها الرياضة بطريقة كوميدية.
وشاركت جمهورها بفيديو من العزل أثناء قيامها بأحد التمارين الرياضية الصعبة وكتبت في تعليقها على الفيديو، "الرياضة حلوة مفيش كلام".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها وجمهورها عبر الإعجابات والتعليقات التي كان من بينها، "عاش يا وحش"، و"ايوة برافو".
وكجزء من تشجيعه لها نشر رامي إمام صورة ويزو وهي تمارس الرياضة وشاركها مع متابعيه عبر خاصية "ستوري"، على موقع "إنستجرام".
يذكر أن كثير من الفنانين خلال فترة الحجر الصحي المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد يطلقون تحديات كثيرة مختلفة مثل تحدي الخير وتحدي القراءة وآخرها تحدي الرياضة وغيرها من التحديات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. على طريقة رامي إمام.. ويزو تؤدي تمارين رياضية: عاش يا وحش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.