فوائد كورونا في الصومال للزوجات.. خضروات ولحوم ووقت للعائلة

في بعض الدول فوائد كورونا أكثر من مساؤه، خاصة بلدة مثل الصومال، التي تحدثت فيها النساء على مدى التأثير الرائع لكورونا على عائلاتهم، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء.

تستورد الصومال القات من جارتها كينيا بحوالي 250 ألف دولار يوميا، ويمضغه الرجال وتعتبر واحدة من أنجح التجارات ببين البلدين، ليقضي كورونا فجأة على تلك العادة.

منع الطيران والحجر الصحي المفروض حول العالم ألغى رحلات الطيران بين كينيا والصومال، والتي كانت توصل نبات القات المخدر، فأقلع كثير من الرجال عن الإدمان لعدم توفر القات.

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تلك العادة أتت بمنافع كثيرة على الزوجات، منى نور فرح واحدة منهن، تقول إنه فيما مضى كان يعود زوجها فجرا دون أموال أو طعام، وكل ما معه يصرفه على القات، أما الآن وبفضل كورونا تغيرت الأوضاع.

يعود الزوج مبكرا من عمله محملا بالخضروات والمانجو واللحوم، بالإضافة إلى الأموال يقضي وقتا طويلا وممتعا مع العائلة، اختفت كافة المشاكل المادية بينهما.

ومن جهة الزوج عبد الله أحمد زوج فرح، يقول إنه أصبح يساعد زوجته في أعمال المطبخ ويقضي معها وقتا طويلا وغيرها من التفاصيل الأسرية التي اعترف أن إدمانه على القات كان يحرمها منها.

منافع كورونا امتدت لابنتهما الصغيرة سمية نور فرح، والتي أحبت فيروس كورونا لتأثيره الإيجابي على أسرتها وتشكره، ولكنها في نهاية المطاف طلبت من الفيروس ألا يقتلهم.