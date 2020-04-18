فيديو.. كيك ولعب ورقص.. هكذا تقضي أسرة عماد متعب ويارا نعوم الحجر الصحي

عبر عدد من الفيديوهات التي شاركتها يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، وزوجة لاعب الأهلي السابق عماد متعب، أوضحت كيف تقضي فترة الحجر الصحي المفروض على الجميع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشاركت نعوم الفيديوهات عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتظهر تلك المقاطع المصورة كيف تقضي أسرتها فترة الحجر الصحي.
بين الألعاب الورقية، وإعداد الكيك، والرقص والغناء، كانت تلك هي الطريقة التي يقتلون بها الوقت سويا، يارا ومتعب والطفلتين.
بالإضافة إلى ممارسة الرياضة مع عماد متعب وغيرها من الأنشطة، والتسالي مثل ممارسة رياضة السباحة افتراضيا.
وتشارك يارا نعوم متابعيها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية.
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