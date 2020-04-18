للماميز في الحظر.. طريقة عمل دجاج باللحمة المفرومة والدمي جلاس

تعتبر وجبة الدجاج باللحمة المفرومة، من أكثر الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل دجاج باللحمة المفرومة والدمي جلاس، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير دجاج باللحمة المفرومة والدمي جلاس صدور دجاج لحمة مفرومة بيض زيت جزر مسلوق مستردة جوزة الطيب زعتر ديمى جلاس فلفل أسود ملح كوسة بطاطس بيوريه للتقديم Advertisements طريقة تحضير دجاج باللحمة المفرومة والدمي جلاس - دقي شرائح الدجاج تحت كيس نايلون برفق - قطعى الجزر وإسلقيه فى الماء - ضيفي الفستق للجزر في الماء المغلي - افرمي اللحمة ناعما مع التوابل والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والزعتر - أضيفي الزبيب والجزر للحمة المفرومة - قطعي اللحمة المفرومة والخليط لأصابع - رشي دقيق وإفردي قطع الدجاج الفيليه - ضعي أصابع اللحمة المفرومة والخليط على شرائح الدجاج الفيليه - لفي قطع الدجاج على اللحمة المفرومة والخليط - ورصيها على شرائح كوسة - ضعي القليل من زيت الزيتون فىي صينية ورصي قطع الدجاج المحشية لحمة مفرومة إدهني الوجة بالمستردة وأدخليها الفرن - اسلقي البطاطس المقطعة مكعبات - ضيفي اللبن والزبدة والملح والفلفل الأسود والكريمة اللباني مع البطاطس المسلوقة المصفاة من الماء - يذوب بودرة الديمي جلاس في الماء على النار - ضعي البطاطس البيوريه في طبق التقديم ثم رصي قطع الدجاج المحشية باللحمة المفرومة - زينيها بالبقدونس وقدميها مع صوص الديمي جلاس.

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