هالة صدقي تحيي شعائر العيد بمنزلها: "ربنا مش في الكنيسة بس"

لازالت جائحة كورونا تضرب كافة البلدان، حتى باتت الطقوس والشعائر الدينية تختلف هذا العام عما قبل، لم تعد داخل بيوت الله لكنها باتت بقلوب الشعوب.

واليوم، وبالتزامن مع عيد القيامة المجيد، ومع قرار غلق الكنائس قررت الفنانة هالة صدقي الاحتفال بقدوم العيد من منزلها.

مقطع لا يتخطى بضع دقائق، رصدت من خلاله الفنانة طقوس احتفالهم داخل المنزل، من أمام القداس على التلفاز، وقف أفراد أسرة الفنانة يحيون شعائر العيد بالمنزل، وملابس المنزل.

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وعلقت "صدقى" على المقطع التي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صلي في بيتك ، ربنا موجود في كل مكان مش الكنيسه ولا الجامع بس".

وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة مع اللقطات المصورة، مهنئينها بقدوم العيد، ومشيدين بالتزامها بالاحتفال في المنزل، والحرص على وجود مسافة بين أفراد الأسرة.