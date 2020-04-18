الامارات | صلاة التراويح في المسجد النبوي ستكون بلا مصلين

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة التراويح في المسجد النبوي ستكون بلا مصلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي في السعودية جمعان عسيري أن صلاة التراويح سوف تقام في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، لكن دون حضور مصلين.

وأضاف عسيري، في تصريحات لقناة "إم بي سي" السعودية اليوم :"ستقام صلاة التراويح لكن لا يزال تعليق المصلين قائمًا إلى أن يردنا شيء من الجهات العليا، وحينها نتخذ الإجراءات ويكون المسجد على أهبة الاستعداد".

وكان مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، قال الجمعة، إن "صلاتي التراويح والعيد ستكون في البيوت" وذلك "إذا استمرت كورونا". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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