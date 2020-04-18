حظك هذا الأسبوع.. حب جديد وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. ونصيحة للحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: تشعر هذا الأسبوع، بتحسن كبير في علاقتك مع شريك حياتك، استمتع.
مهنياً: تشعر بالتقدم الهائل في عملك، كن فخورا بنفسك.
مالياً: لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.
مهنياً: تشعر بانطلاقة كبيرة في عملك تمكنك من بلوغ وتحقيق أهدافك.
مالياً: الحظ حليفك على المستوى المالي، لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريباً وتستطيع سداد الأقساط والديون المتراكمة عليك منذ فترة.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، تشعر بالسعادة والحب مع شريك حياتك.
مهنياً: تحصل على مكافأت مالية كبيرة، وترقية في العمل هذا الأسبوع.
مالياً: على مدار هذا الأسبوع، تواجه تقلبات كثيرة في أوضاعك المالية، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في إتخاذ قراراتك.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة معه.
مهنياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المهني، عليك الحذر من أصدقاء السوء ولا تلتفت لأرائهم لأنهم يريدون إحباطك وخسارة عملك.
مالياً: لا داعي للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع تقابل شخصا تقع في حبه، لكن عليك التفكير بحكمة في علاقتكما قبل اصدار القرارات.
مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.
مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: الحظ حليفك من الناحية العاطفية، وتشعر هذه الفترة بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك.
مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل.
مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية هذا الأسبوع، لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: تعامل مع شريك حياتك بحكمة وهدوء، حتى تستطيع التفكير في حل جميع المشكلات الخاصة بكما.
مهنياً: في هذا الأسبوع عليك اتخاذ القرارات المهمة الخاصة بعملك بحكمة، حتى لا ترتكب أخطاء تضر بأوضاعك المالية.
مالياً: الحظ حليفك من الناحية المالية، ترغب في شراء العديد من الأشياء ولكن احذر التبذير.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: تشعر هذا الأسبوع بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.
مهنياً: سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها.
مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية هذا الأسبوع.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: تشعر بالحماس والسعادة والحيوية، لذلك يمكنك قضاء أسبوع لطيف مع شريك حياتك.
مهنياً: ستواجه بعض الصعوبات في العمل تجعلك أكثر انفعالا، كن هادئا وسوف تتخلص من المشاكل قريباً.
مالياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه أمورك المالية، حاول التعامل مع الأمر بذكاء وهدوء.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: تشعر بالاحتياج الشديد للحب، لذلك عليك التفكير بجدية في علاقتك بشريك حياتك.
مهنياً: كن متفائلا، ولا تدخل في صراعات في العمل تضر بأوضاعك المهنية.
مالياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد المادي، تواجهك مشاكل مادية كثيرة، حاول التحلي بالصبر والحكمة.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: تتلقى أخبار سعيدة من قبل شريك الحياة، لذلك لا تقلق وتحلى بالصبر.
مهنياً: هذا الأسبوع جيد من الناحية المهنية، تستطيع إقامة مناقشات مثمرة مع زملائك في العمل.
مالياً: من الناحية المالية، تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال والعصبية على من حولك.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: الحظ ليس حليفك عاطفيا، تفكر في الإنفصال عن شريك حياتك ولكن احذر التسرع في اتخاذ القرارات.
مهنياً: تفكر في البحث عن فرصة عمل أخرى، لتحسن أحوالك المالية وزيادة دخلك.
مالياً: لديك طاقة إيجابية رائعة، حاول التفكير في مشاريع تحسن من أوضاعك المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع.. حب جديد وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. ونصيحة للحوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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