السوبر ماركت الوجهة الوحيدة في الحجر المنزلي.. اقصديه بأسلوب الفاشينيستا العصري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 06:39 مساءً - في فترة الحجر المنزلي، أصبحت مشاويرنا محدودة جداً، وأصبحنا لا نخرج من البيت إلّا للأمر الضروري، مثل أن نذهب للطبيب، أو لشراء الحاجيات، ولهذا أصبح الذهاب للسوبر ماركت لتسوق الحاجات الأساسية هو المشوار الوحيد الذي نقصده، فما المانع إذن من تنسيق إطلالات مريحة لكن عصرية لهذا المشوار الوحيد في فترة الحجر الصحي؛ كنوع من الترفيه عن النفس وكسر حاجز الملل والروتين؟ ولهذا فقد جمعنا لكِ بالصور بعض إطلالات الفاشينيستا العربيات في السوبر ماركت؛ لتستوحي بعض الأفكار والتنسيقات المريحة والعصرية.



لانا الساحلي اعتمدت لوك الجمبسوت للتسوق في السوبر ماركت:

لانا الساحلي اعتمدت جمبسوت مقلم للتسوق في السوبرماركت



لانا الساحلي معروفة بإطلالاتها الأنيقة والناعمة، حتى للمشاوير اليومية، مثل هذا اللوك الذي قصدت فيه السوبر ماركت للتسوق، وقد اعتمدت فيه جمبسوت كاجوال مقلماً باللونين الأبيض والأسود بقصة واسعة ومريحة، وقد نسقت معه حذاء رياضياً من بالنسياغا Balenciaga وحقيبة كتف صغيرة.

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نادين عبد العزيز في تنسيق عصري في السوبر ماركت:

نادين عبد العزيز في لوك عصري في السوبر ماركت



أما نادين عبد العزيز، التي تعشق الإطلالات العصرية، لم تتوانَ عن اعتماد أسلوب شبابي لافت، حتى في السوبر ماركت، حيث اختارت شورت مطاطياً أسود، نسقت معه تيشيرت قطنياً باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللونين الفضي والأبيض، وحقيبة يد ملونة من لويس فويتون Louis Vuittonونظارات شمسية لافتة من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana.

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رانيا فواز في لوك مستوحى من التسعينات في السوبر ماركت:

رانيا فواز في لوك مستوحى من التسعينات اعتمدته للتسوق في السوبرماركت



في حال كنت تبحثين عن إطلالات أكثر نعومة، وذات طابع أنثوي لكن مريح، فبإمكانك أن تستوحي من رانيا فواز التي قصدت السوبر ماركت في لوك مستوحى من التسعينات، وقد اختارت فيه تنورة ميدي من الحرير باللون البيج، ونسقت معها تيشيرت أبيض، وقميصاً قصيراً مقلماً باللونين الأسود والأبيض، وصندلاً من ديور Dior.

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علا فرحات في إطلالة رياضية بالأسود:

علا فرحات في ملابس رياضية في السوبر ماركت



اعتمدت علا فرحات اللوك الأكثر راحة للتسوق في السوبر ماركت، حيث اختارت بدلة رياضية من القطن باللون الأسود، مؤلفة من سويت شيرت وبنطلون فضفاض، وقد نسقت معهما حذاء رياضياً من نايكي Nikeباللونين الأسود والفضي، وحقيبة فاني Fanny bag باللون الأسود أيضاً.



كوني أنيقة وعصرية في مشوارك الوحيد في فترة الحجر المنزلي إلى السوبر ماركت، واستوحي أفكار إطلالات شبابية وعملية من الفاشينيستا العربيات.

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