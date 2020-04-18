إطلالات منزلية للنساء الممتلئات على طريقة روان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 06:39 مساءً - الأزياء المنزلية أصبحت خيارنا الأول مع ملازمة البيت في فترة الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا، ولهذا أصبحنا جميعنا نبحث عن خيارات عملية ومريحة لكن أنيقة في الوقت ذاته لنقضي فيها معظم أوقاتنا، وتنسيق إطلالات منزلية أنيقة ليست بالمهمة الصعبة ومن الممكن أن تكون من الملابس الموجودة أساساً في خزانتك لكننا اليوم رغم ذلك سنقدم لك أفكار أزياء منزلية للنساء الممتلئات على طريقة الفاشينيستا الجميلة روان؛ لتستوحي أفكار إطلالات أنيقة وأنثوية عملية أيضاً.



تنسيق منزلي معرق اعتمدته روان:

اطلالة منزلية معرقة اعتمدتها روان



الأقمشة المعرقة مثالية للنساء الممتلئات حيث إنها تخدع البصر وتخفي عيوب الجسم، وهنا شاهدنا روان وقد نسقت لوكْ منزليًا من قماش معرق بألوان حيوية جمعت بين الأزرق والأصفر والبيج، وكان عبارة عن قميص حريري منسدل مع بنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد اعتمدت مع اللوك صندل مريحًا من دون كعب من الجلد باللون الأبيض.

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لوك مريح في الجينز والتيشرت على طريقة روان:

لوك منزلي مريح اعتمدته روان



كثيرات من النساء استمررْنَ بمتابعة أعمالهن من المنزل مثل روان التي نسقت لوكْ للعمل المنزلي ناعمًا وعمليًا، وقد اعتمدت فيه بنطلون جينز باللون الأزرق مع تيشرت قطنية مطبعة باللون الزهري بقصة واسعة ومريحة.

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إطلالة شبابية منزلية في الجينز اعتمدتها روان:

تنسيق منزلي في الجينز والقميص اعتمدته روان



بإمكانك أن تعتمدي إطلالات أنيقة وعملية في الوقت ذاته مثل اللوك الذي نسقته روان هنا لإطلالة مميزة في المنزل، وقد اختارت بنطلون جينز مطرزًا باللون الأزرق الفاتح نسقت معه قميصًا أوفر سايز مقلمًا باللونين الأزرق والأبيض، وأكملت اللوك بصندل أسود وعقد تشوكر زينت به رقبتها.

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روان في لوك منزلي شرقي:

روان في لوك منزلي شرقي



الأزياء الشرقية ولا سيما الجلابيات من الممكن أن تكون خيارًا مثاليًا للإطلالات المنزلية ولعطلة نهاية الأسبوع التي ستقضينها أيضًا في البيت بإمكانك أن تعتمدي لوكْ أنيقًا حتى تكسري الرتابة والملل، مستوحى من اللوك الذي اعتمدته روان في جلابية باللون البيج مطرزة برسومات شرقية ونسقت معه صندل كعب عال باللون البني، وطبعاً بإمكانك استبدال الصندل بحذاء أكثر راحة من دون كعب.



للنساء الممتلئات جمعنا بالصور أفكار إطلالات منزلية مريحة من الفاشينيستا روان؛ لتستوحي بعض الإطلالات لفترة الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا.

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