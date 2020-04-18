فساتين أنيقة مناسبة للشابات من مشاهير الخليج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 06:39 مساءً - غالبًا ما تعتمد الفتيات الشابات على الفساتين القصيرة بمختلف موديلاتها وألوانها وتصاميمها المتنوعة في مناسباتهن، لذا جمعنا لهن أبرز خيارات المشاهير الخليجيات ليستوحين منها أفكارًا مناسبة وأنيقة لإطلالاتهن.



فساتين قصيرة مزينة بلمعة من ألين سليمان

ألين سليمان



ألين سليمان من المؤثرات اللاتي لا يتخلين عن الظهور بالملابس القصيرة، لذا اخترنا لكِ أحدث فساتينها القصيرة والمميزة وهو الفستان السماوي القصير المصمم بكم واحد ومطاط في الخصر مع الترتر الفضي المتناثر، وإطلالتها بفستان لحمي منفوش مزين بحزام عريض للخصر وتكسوه التطريزات المتناثرة والمتنوعة.

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موديلات الفساتين القصيرة من جنى الفليكاوي

جنى الفليكاوي



من الإطلالات المميزة التي اعتمدتها الممثلة جنى الفليكاوي فستان منفوش زهري مزين بنقوش بيضاء، وفستان شبابي أسود مزين بالأبيض بطريقة أنيقة وناعمة تناسب الخروجات النهارية.

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فساتين قصيرة بأكمام طويلة من رهف محمد

رهف محمد

للمسة كاجوال يمكنك أن تستوحي من الفنانة رهف محمد هذه الخيارات البسيطة المناسبة لليوم بأكمله، كفستانها الأحمر المزين بزهور بيضاء ومطاط على الأطراف، وفستانها الأسود المزين بأكمام مرفوعة وفيونكة من المنتصف.