آرام قباني: هكذا تحافظين على وزنك خلال الحجر الصحي وهذه الأزياء تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 06:39 مساءً - تعاني نساءٌ كثيرات من زيادة وزنهن في فصل الشتاء بسبب قلة الحركة، وما يزيد الوضع سوءاً في العام الجاري 2020 فرض الحجر المنزلي فور انتهاء هذا الفصل في معظم دول العالم، تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حلول شهر رمضان بعد أيامٍ قليلة، حيث الموائد العامرة في الإفطار والسحور.



كل ما تقدم، يؤدي إلى زيادةٍ كبيرة في وزن المرأة، ويجعل من الصعب عليها اختيار أزياء تلائمها خلال المناسبات الرمضانية، وعيد الفطر السعيد.

لذا التقينا في "الخليج 365 نت" آرام قباني، خبيرة المظهر، حتى تقدم نصائحها حول كيفية تنسيق الأزياء طبقاً لشكل الجسم، بما يخفي أي عيوب فيه جراء زيادة الوزن، إضافة إلى الطرق الواجب اتباعها خلال فترة الحجر الصحي للحفاظ على جمال الجسم.

تجنب الوجبات السريعة

نصائح آرام قباني



بدايةً، أوضحت قباني أن انخفاض وزن الجسم، أو ازدياده في الفترة الجارية، يرتبط بالعادات الغذائية عند كل امرأة، وقالت: "إذا استمرت في تناول الوجبات السريعة فقد تُعرِّض صحتها وصحة عائلتها للخطر، لذا من الأفضل لها الامتناع عن طلب هذا النوع من الطعام، خاصةً في هذه الفترة، والالتزام بتناول الأكل الصحي الذي تعدُّه في المنزل، إضافة إلى ممارسة الرياضة بالانضمام إلى الكورسات الأونلاين".

وأضافت "يمكن للمرأة حالياً تنفيذ نظام غذائي صحي بمنتهى السهولة لعدم وجود العزائم، ومنع تناول الطعام في المطاعم، تفادياً لانتشار فيروس كورونا، بالتالي يمكن اعتبار هذه الفترة الجارية من الحجر المنزلي فترة مراجعة لنظامنا الغذائي السابق، واكتساب عادات صحية جديدة، والتمتع بطاقة كبيرة عبر الالتحاق بالكورسات الأونلاين". مشددةً على أهمية ممارسة الرياضة مع العائلة، كاشفةً عن أنها شخصياً تمارس تمارين التنفس الصباحية، شاكرةً القيادة السعودية الرشيدة التي اتخذت قرار منع التجول، ما أسهم في حماية المواطنين والمقيمين من الإصابة بهذا الوباء، والتمتع بالجلوس مع العائلة، ناصحةً الجميع بأن يعيشوا اللحظة.

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نصائح للمظهر

نصائح آرام قباني



وقدمت قباني نصائح مهمة للمرأة لتتمتع بمظهر جميل، وهي:

-يجب أن تحبي نفسك كما أنتِ.

-أي منطقة في جسمك لا تعجبك لا ترتدي أزياء ضيقة عليها.

-الألوان الغامقة تظهر الجسم نحيفاً.

-لموديل وقصّة الفستان تأثيرٌ كبير على الظهور بجسم نحيف، مثلاً إذا ارتدت المرأة قصّة "الرفلز" عند الكتفين، أو الصدر، فسيجعلها أعرض، وإذا ما رغبت في تعريض منطقة الجوانب، فعليها ارتداء تنورة "رفلز"، أو فستان "باتشرن".



طرق إخفاء مشكلات الجسم



كما تحدثت قباني عن مشكلات الجسد وطرق إخفائها بشكل مفصَّل على النحو الآتي:

نصائح آرام قباني



منطقة البطن:



-هناك أزياء بقصَّات معينة، تخفي البطن، مثل التي تُظهر قطعاً إضافية بشكل طويل وقصير.

-ارتدي المشد، والبسي ما يغطي منطقة البطن فقط، وليس الجسم كاملاً كيلا تظهري ثمينة.

-لا تُدخلي البلوزة داخل البنطال، أو التنورة.

-لتصغير الخصر، ارتدي حزاماً يغطيه.

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البتيت "المقاسات الصغيرة":



-لا ترتدي الملابس الطويلة، أو المغلقة من كل مكان، مثلاً إذا كانت الأكمام طويلة، فيجب أن تكون التنورة، أو الفستان قصيراً، وإذا كان الفستان طويلاً، فيجب أن تكون الأكمام قصيره، أو "كت".

-القطع المستقيمة ليست جيدةً لكِ.

نصائح آرام قباني



الأكتاف العريضة:



-الأكتاف العريضة جميلة، لأنها تبرز جمال الملابس.

-لا تلبسي قصّة "الرافلز"، أو الكتافات العريضة.

-لا ترتدي قصَّة الـ v للرقبة.

-لا ترتدي فستاناً، أو "جمبسوت" واسعاً من الجانب العلوي وضيقاً جداً من الخصر.

-لا ترتدي الأكمام المنفوخة، أو الكبيرة لأي توب، أو تيشيرت.

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منطقة الصدر:



-الأهم هنا هو اختيارك الملابس الداخلية المناسبة، ولمظهر جميل، ارتدي مبطن حمالات الصدر في الأزياء.

-قماش الحرير يجعل الصدر أكبر فابتعدي عنه.

-لا ترتدي البروش، أو السلسلة الطويلة في منطقة الصدر.

-لا ترتدي البلوزة الضيقة، أو التي تحتوي على أزرار في منطقة الصدر، لأن منظرها سيكون غير لائق، وستشعرين بأنها ستنقطع.

-حاولي ارتداء الملابس الغامقة في منطقة الصدر التي لا تحتوي على خطوط أو نقوش.

نصائح آرام قباني



الأفخاذ الممتلئة:



-ارتدي بنطالاً واسعاً، وابتعدي عن الضيق.

-ارتدي الفساتين، أو التنانير.

-مارسي الرياضة المخصصة لهذه المنطقة للتخلص من الدهون.



الجينزات:



هناك مئاتٌ من قصَّات الجينز المختلفة، ودرجات الألوان أيضاً، وبعضها يشد الجسم، وأخرى تُظهر أماكن فيه، وتخفي مناطق معينة، وهذا يعني أن تُفرِّغي نفسكِ لمدة ساعة على الأقل في المتجر لتجريب عديد من القطع واختيار الأنسب لكِ.