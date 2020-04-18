مكياج سريع من جويل مردينيان... جربيه خلال الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 06:39 مساءً - يعد تطبيق المكياج خلال الحجر المنزلي خطوة ضرورية لتحسين المزاج ولبداية يوم مفعمة بالحيوية والنشاط. ولهذا سنعرفك الى كيفية تطبيق مكياج ناعم سريع خلال الحجر المنزلي يخولك الحصول على مظهر أنيق، لا سيما إن كنت تقومين باجتماعات العمل عبر الفيديو، وقد استوحيناه من خبيرة التجميل جويل مردينيان.



كيفية إعداد البشرة

مكياج سريع من جويل مردينيان



قبل تطبيق المكياج، امنحي بشرتك الوقت الكافي، حيث أن خطوات بسيطة تضمن لك الحصول على مكياج يومي متقن وثابت. ففي البداية، نظفي بشرتك بغسول لطيف يلائم نوع بشرتك واحتياجاتك. من ثم، طبقي التونرعلى الوجه والرقبة بواسطة قطعة من القطن، بعدها ضعي الكريم المرطب. أما الخطوة الأخيرة، فتكون بوضح الكريم الواقي من الشمس. ولا تنسي القيام بتقشير بشرة وجهك مرتين في الأسبوع، وذلك لتنظيف البشرة في الأعماق، والتخلص من خلايا الجلد الميت.

تابعي المزيد: أفضل مناديل مزيل مكياج للبشره الحساسه



تغطية البشرة

مكياج سريع من جويل مردينيان



طبقي كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك، أو أغمق بدرجة واحدة، ووزعيه بشكل متساو على بشرة وجهك لتحصلي على بشرة مشرقة وخالية من الشوائب. ولإخفاء الهالات السوداء والعيوب تحت العين، استخدمي الكونسيلر في محيط العين. بعدها، طبقي بودرة الوجه غير المضغوطة، بواسطة فرشاة متخصصة، حول منطقة الأنف والفم.

Advertisements



مكياج العيون

مكياج العيون



في البداية، قومي يتحديد حاجبيك إما بواسطة القلم أو الجل، على أن تحافظي على رسمة حواجب طبيعية وناعمة. من ثم، ضعي ظل العين البيج على كامل الجفن العلوي، واستخدمي الظلال البنية الداكنة على عظمة الحاجب وتحت الرموش السفلية. ولإضاءة العين، طبقي ظل عين فاتح ولامع على منتصف الجفن العلوي وتحت الحاجب. ولنظرات جذابة، استخدمي الرموش الاصطناعية، وارسمي خط أيلاينر مجنحاً فوق الرموش العلوية. وإذا كنت ترغبين في نحت ملامح وجهك، استخدمي الكونتورينغ والهايلايتر.



أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



استخدمي أحمر الشفاه باللون النيود بتدرجاته المختلفة، أو الوردي، او أي لون يتلاءم مع كامل مكياجك. بعدها، طبقي البلاش الوردي على تفاحة الخدين، لإضاءة البشرة والحصول على طلة مشرقة ومتوهجة.

تابعي المزيد: تصغير المسافه بين الأنف والفم بالمكياج.. النقطة السابعة هي الأهم