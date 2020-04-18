كريمات خاصة للعناية بالعنق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 06:39 مساءً - غالباً ما نهتم ببشرة وجهنا وننسى بشرة العنق والصدر، لهذا نحن نقوم بتأخير ظهور التجاعيد عن الوجه وتبقى الرقبة الكاشف الحقيقي للسن. لهذا لا تهملي هذه المنطقة أبداُ وخصوصاً أنها مكونة من جلد رقيق وحساس يشيخ أسرع من بشرة الوجه . لهذا اخترنا لك مجموعة من كريمات العناية الفعالة:



كريم للعنق" ذا ناك & ديكولتيه كونسونتريه من لامير" La Mer The Neck & Décolleté Concentrate La Mer The Neck & Décolleté Concentrate



كريم للعنق" ناك كريم من سيسلي" Sisley Paris Neck Cream Sisley Paris Neck Cream



كريم للعنق" شيبينغ فايشيل ليفت في من كلارنس" Clarins Shaping Facial Lift V Clarins Shaping Facial Lift V



كريم للعنق" ناك كريم من لابريري" La Prairie Neck Cream La Prairie Neck Cream



قناع للعنق" ويشفول تسين ليفت ماسك من هدى بيوتي " Huda Beauty Wishful Chin Lift Mask Advertisements Huda Beauty Wishful Chin Lift Mask



كريم للعنق" فيرمينغ & رينكلز سموسينغ ناك كريم من بارمينيرال" Bareminerals Firming & Wrinkle Smoothing Neck Cream Bareminerals Firming & Wrinkle Smoothing Neck Cream



كريم للعنق" كونسنتريتد ناك كونتور تريتمنت من شيسيدو" Shiseido Concentrated Neck Contour Treatment Shiseido Concentrated Neck Contour Treatment



كريم للعنق" ذا ناك & ديكولتيه من غيرلان" Guerlain The Neck And Décolleté Cream Guerlain The Neck And Décolleté Cream تابعي المزيد: هل العناية بالبشرة ضرورية داخل المنزل؟

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