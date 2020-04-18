كيف تصنع عطر من الفواكه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 06:39 مساءً - تنطوي العطور على مزيج من المكونات الطبيعية والاصطناعية وتستمدّ نفحاتها من الأعشاب والأزهار والأشجار والفاكهة والحمضيات والحلوى والأخشاب.

ورغم تنوّع الأذواق المتعلقة بالعطور، إلّا أنّ المُتفق عليه أنّ طِيب العطور المستمدّة من الفواكه يبعث على الانتعاش والحيوية والمتعة وتحفيز الذكريات والإثارة.



نقدم لكِ في ما يلي طريقة صنع عطر من الفواكه في المنزل، بالإضافة إلى مجموعة من الحيل لعطر يدوم أطول.

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طريقة صنع عطر من الفواكه

عطر الفواكه



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من أوراق النعناع الطازجة.

أربع ملاعق صغيرة من أعواد الروزماري الطازجة.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.

ملعقتان صغيرتان من قشر البرتقال المبشور.

مئتان وخمسة وثمانون مليلتراً من ماء الورد.



الطريقة:

قطّعي أوراق النعناع إلى أجزاء صغيرة، ووضعها في قارورة زجاجية.

ضيفي أعواد الروزماري، وقشر البرتقال، وقشر الليمون، وماء الورد.

أغلقي القاروة بشكل محكم، وتركها مدة لا تقل عن عشرة أيام.

صفّي الخليط، واحتفظي في السائل الناتج في قارورة ذات غطاء رذاذي.

رجّي القارورة جيداً قبل رش العطر.

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نصائح لعطر يدوم أطول:

لعطرٍ يدوم طويلاً

ضعي العطر قبل ارتداء الملابس والإنتظار لفترة حتى يمتصها الجلد ثم ارتداء الثياب من بعدها، فإنّ وضع العطر فوق الملابس يجعل العطر يتطاير سريعاً. رشي العطر على مناطق الجسم الأكثر دفئاً مثل البطن والصدر، وكذلك تحت شحمة الأذن، لأنّ حرارة الجسم في هذه المناطق، تساعد على زيادة انتعاش رائحة العطر، لتنبعث أكثر وأكثر. استهدفى نقاط النبض الصحيحة عند الرش وهي المعصم والرقبة وخلف الركبتين وداخل المرفقين، حيث تعمل النبضات على إنبعاث العطر على مدار اليوم. لا تقومي بفرك العطر، فمن الأخطاء الجمالية الشائعة التي تفعلها المرأة بعد رشّ عطرها على المعصمين فركهما ببعض، فهذا يسبب تكسّر جزيئات العطر وتبخرها في الهواء سريعاً. رشي العطر فورًا بعد الاستحمام ليدوم فترة أطول لأن المسام تكون مفتوحة ما يجعل الجلد يمتص الرائحة بشكل أفضل. رطبي بشرتكِ قبل رش العطر فالبشرة الرطبة تضيف شيئاً يزيد من قدرة العطر على الاستمرار لفترة أطول. احتفظي في عطرك بالمكان المناسب بعيدًا عن الضوء والحرارة، فالتخزين الصحيح هو أحد أهم الأسباب التي تجعل العطر يدوم أطول. رشي العطرعلى شعرك للحصول على أفضل النتائج فمع كل حركة برأسك ستنبعث رائحة العطر المعتمد. إذا كنتِ تحبين رائحة العطر على ملابسك رشي عطرك المفضل على عدد قليل من المناديل الورقية واحتفظي بها بين ملابسك، ما يجعل ملابسك معطرة بشكل خفيف وجذاب.

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