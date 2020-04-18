حالات كثيرة من العنف الأسري شهدتها الدول بفضل العزلة الذاتية التي فرضتها جائحة كورونا وهو دفع وزارة الطوارئ الروسية، لاعتبار أن العزلة الذاتية الطويلة الأمد خلال وباء الفيروس التاجي، يمكن أن تعقد العلاقات الأسرية وتزيد من الشعور بالوحدة بسبب نقص الاتصالات الاجتماعية.
ووفقا لروسيا اليوم، قالت وزارة الطوارئ الروسية في رسالة بهذا الخصوص إنه خلال فترة العزلة الذاتية والعمل عن بعد، لابد من حدوث تغيير في نمط حياة الناس المعتاد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتوتر والاكتئاب وعدم الراحة ويسفر عن تزايد الشعور بالعجز وعدم القدرة على التكيف مع الظروف الجديدة، وعليه، قد تكون هناك صعوبات في تنظيم الأنشطة الخاصة والعملية في الحياة اليومية، وكذلك في أداء المهام الرسمية خلال وضع التباعد الاجتماعي غير العادي.
ووفقا لرجال الطوارئ المختصين، قد يواجه الناس تغييرات في العلاقات داخل الأسرة، أو مع الشعور المتزايد بالوحدة بسبب نقص الاتصالات الاجتماعية.
وأشارت توصيات وزارة الطوارئ الروسية إلى أن "حدوث مثل هذه الظروف هو رد فعل بشري طبيعي على الظروف المحيطة، وغالبا ما يؤدي عدم فهم أسباب حالة عاطفية معينة إلى عواقب سلبية على الشخص نفسه، وعلى الأسرة كوحدة اجتماعية".
واعتبرت الوزارة أن "مراعاة الروتين اليومي، باستخدام مصادر رسمية للحصول على معلومات حول الوضع الوبائي، والطرق البعيدة للترفيه والتعليم الذاتي ( شبكات التواصل الاجتماعي، وموارد الإنترنت)، وكذلك إدراج النشاط البدني في الحياة اليومية، كلها أمور تساعد على تخطي هذه المرحلة الصعبة".
وختمت وزارة الطوارئ "إذا وجدت نفسك في وضع صعب عليك اللجوء إلى الأقارب والأصدقاء للحصول على الدعم الاجتماعي والعاطفي، وإذا لزم الأمر إلى المختصين في هذا المجال".
كانت هذه تفاصيل خبر منها اللجوء للأقارب.. الحل الأمثل لتجنب أثار العزلة الذاتية الطويلة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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