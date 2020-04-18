على الطريقة اللبنانية.. شوربة موز بالطماطم والحليب

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يبحث البعض عن أنواع من الشوربة ولكن حلوى وليست حادق المذاق، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير شوربة الموز بالطماطم والحليب.
مقادير شوربة الموز بالطماطم والحليب
كوب حليب سائل
كوب من الكريمة الطازجة
بهار
ملح
عدد ٢ موز
كاري
50 جراماً زبدة
كوب عصير طماطم
كوب دقيق صغير
كوب كبير مرقة الدجاج
طريقة تحضير شوربة موز بالطماطم والحليب
تذوّب الزبدة في إناء على النار، ثم يضاف الدقيق ويحرّك الخليط جيداً، ثم يضاف الحليب السائل مع الاستمرار في التقليب.
تضاف مرقة الخضار وعصير الطماطم والموز، وبعد ذلك يضاف الملح والبهار والكاري.
يترك الخليط على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة ويسكب في الخلاط الكهربائي.
تضاف الكريمة السائلة ثم يسكب الخليط في طبق التقديم ويزيّن وبالهنا والشفا.
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