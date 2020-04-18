بعد تناول الفسيخ.. 4 أعراض إذا ظهرت عليك توجه إلى مركز السموم فورا

الفسيخ والرنجة هي الوجبات التي تزين المائدة المصرية في عيد شم النسيم، لكن تحذيرات كثيرة وضعتها وزارة الصحة المصرية خاصة في ظل وجود أزمة فيروس كورونا المستجد، من الإفراط في تناوله والحذر جيدًا عند شرائه.

وأصدرت اليوم، وزارة الصحة بيانها حول ضخها لكميات من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعرضها عدد من النصائح للمستهلكين عند شراء الأسماك المملحة وأيضًا نصائح حول إذ شعرت بأي أعراض يجب التوجه لمركز السموم.

وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، على توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم للمواطنين بالمجان بالمستشفيات الوزارة، لافتًا إلى التوجه لمركز السموم عند الشعور بهذه الأعراض.

4 أعراض إذ ظهرت توجه لمركز السموم

جفاف الحلق.

Advertisements

صعوبة في الابتلاع.

ازدواج الرؤية.

ضيق في التنفس.

وشدد "عيد" على ضرورة التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.