بالصور.. لو زهقان من التقليدي.. جرب تورتة الفسيخ وأيس كريم الرنجة

يبدو أن تناول الرنجة والفسيخ بشكلهما التقليدي لم يعد يستهوي البعض، ما دفع البعض لابتكار طرق وأشكال جديدة للتقديم كـ "أيس كويم وتورتة الفسيخ".

وانتابت حالة من الاستغراب لدى متابعو أحد المطاعم على صفحات السوشيال ميديا الذي أعلن عن أكلته الجديدة وهي تورتة الفسيخ، التي تتكوّن من الفسيخ على هيئة "تورتة"، بالإضافة إلى استخدام الفسيخ في بعض المأكولات الأخرى على رأسها السوشي لهواة تلك الوجبة.

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كما تضمن الابتكار آيس كريم الرنجة، في مفاجأة اعتبرها البعض غريبة، خاصة أن الجميع اعتاد تناول الآيس كريم كحلوى، إلا أن الأيس كريم تلك المرة بطعم الرنجة بالفعل مزين بالفلفل الألوان.

لم يقتصر الأمر على الأيس كريم والتورتة ومحلات الحلوى، فأحد محلات العصائر الشهيرة لجأ إلى استغلال حب المواطنين لمأكولات شمّ النسيم، وقام بالإعلان عن ابتكار عصير الرنجة الذي يتمّ تحضيره من خلال وضع شرائح الرنجة المخلية من الجلد والشوك في الخلاط، وتقدم مع عصير الليمون والطحينة.

ويحتفل الاثنين المقبل المواطنين بأعياد شم النسيم والربيع وسط إجراءات مشددة بعدم الخروج من المنازل وغلق المناطق الساحلية والمتنزهات العامة، كإجراء احترازي من الدولة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.