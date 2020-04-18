انضمت الأميرة السويدية صوفيا، للجيش الأبيض، للتطوع في مجال الرعاية الصحية، كممرضة مساعدة في إحدى مستشفيات ستوكهولم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في جميع أنحاء العالم.
وقالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الديوان الملكي السويدي إن الأميرة صوفيا أكملت برنامجا تدريبيا مكثفا في مجال الرعاية الصحية عبر الإنترنت استمر لمدة ثلاثة أيام، وتطوعت في مستشفى صوفيا هيمينت في ستوكهولم، وفقا لما ذكره موقع"سكاي نيوز".
وقالت مارغاريتا ثورغرين الناطقة باسم القصر الملكي: "بصفتها رئيسة فخرية للمستشفى، أرادت أن تساعد في الأزمة التي تمر بها السويد".
ويأتي هذا التدريب في إطار مبادرة تهدف إلى تدريب عاملين في قطاع الفنادق والمطاعم الذين باتوا عاطلين عن العمل بسبب الجائحة، ليتمكنوا من مساعدة المستشفيات ومراكز رعاية المسنين في البلاد.
وسجلت السويد، 13216 حالة إصابة مؤكدة، و1400 حالة وفاة، في وقت وجهت مجموعة خبراء انتقادات للاستراتيجية التي اعتمدتها السلطات في التصدي للأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمجابهة كورونا.. أميرة السويد تتطوع في الجيش الأبيض بعد ارتفاع الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.