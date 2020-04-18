بالفيديو.. ريهام سعيد: لو شيماء سيف وإنجي وجدان خسوا مش هيشتغلوا

من وقت لآخر تشارك الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، بمقاطع فيديو تعبر فيها عن آرائها المختلفة سواء على حساباتها على "السوشيال ميديا" أو القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".

وفي فيديو جديد لها نشرته عبر قناتها على "يوتيوب" أعادت من خلاله الحديث عن حلقة مرضى السمنة، التي تسببت لها في أزمتها الأخيرة وتوقفها عن تقديم برنامجها "صبايا" لمدة عام، مؤكدة بأنها لم تقصد وقتها أي إهانة لأصحاب الأوزان الزائدة: "أنا تاني يوم طلعت وقولت أنا أسفة جدًا جدًا لو كنت جرحت حد أو حد اتضايق.. ولا كنت أقصد كلام وحش والناس المليانة".

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وأشارت إلى أنها تعرضت للكثير من الهجوم، مثل من الفنانة إنجي وجدان، إذ رأت أنها لو نقص وزنها لن تجد الأدوار الفنية التي تناسبها: "إنجي وجدان لو خست مش هتشتغل.. الكاركتر بتاعها كدا.. شيماء سيف لو خست مش هتبقى شيماء.. في ناس التخن بتاعهم ميزة مش عيب".

أزمة ريهام سعيد

وكانت ريهام سعيد تحدثت في حلقة برنامجها "صبايا" عن مرضى السمنة، ووصفتهم بـ"ميتين" و"عبء على الدولة"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، وأيضًا قدم المجلس القومي للمرأة بلاغًا ضدها.

وأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا"، ومن ثم خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بيان لها، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي، قائلة: "عمري مهشتغل في العمل الإعلامي تاني".

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.