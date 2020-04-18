في ذكرى وفاة عزيزة حلمي.. "أم الجميع" التي حرمت من الأمومة ورفض زوجها العمل معها

تميزت بملامحها الهادئة، وصوتها الحنون، حتى اشتهرت بلقب "أم الجميع"، فكان أول أعمل لها بدور الأم، مع الفنان محمد فوزي، في فيلم"قبلني يا أبي"، بالرغم من عدم تجاوزها عامها العشرين، هي الفنانة عزيزة حلمي.

ويتزامن اليوم 18 إبريل، ذكرى وفاة الفنانة عزيزة حلمي، ويقدم هن محطات في حياتها، خلال السطور التالية.

بدايتها وحياتها

بدأت حياتها الفنية، حينما أتت من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لتلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكنها لم تكمل الدراسة به، وكانت بدايتها بالسينما عندما تعرفت على المخرج أحمد بدرخان، الذي قدمها في فيلم "قبلني يا أبي" عام 1947، لتنطلق في عالم السينما بعد ذلك، وتقدم العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم.

جسدت دور الأم في السينما وحُرمت منها في الحياة

وفي آخر لقاء مصور لها بالتليفزيون المصري، قالت الفنانة عزيزة حلمي، بالرغم أنها كان لها ولدا وحيدا وتوفى، تشعر بأنها أثرى أم في العالم بعدد الأبناء، وأكدت بأن أجمل مشاعر الأمومة أن تكون خارج حياتها الخاصة.

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وقالت إنها في السينما قدمت أول عمل لها بدور "الأم" مع الفنان محمد فوزي في فيلم "قبلني يا أبي" بالرغم من أن سنها لم يتجاوز العشرين عاما، وبأنها قدمت مرحلتين في حياة الأم بالفيلم، الأم وهي لديها أبناءً صغارا ومرحلة أخرى حينما تكبر في السن.

وأضافت خلال لقاءها التليفزيوني، بأنها حققت نجاحا جعل الشركة المنتجة توقع معها عقدا بثلاثة أفلام ثم عقد آخر، وجميعهم جسدت بهم شخصية الأم.

وعن تجسيدها لدور الأم لممثلين أكبر منها سنا أكدت بأن هذا حدث بالفعل، إذ جسدت دور أم الفنان عباس فارس في أحد الأفلام السينمائية، وحسين صدقي، ومحمود المليجي، ويحيى شاهين، والعديد من الفنانين، ومما ساعدها على تجسيد شخصية الأم، الاستعانة بالمكياج وامتلاكها لصوت يجعلها تبدو أكبر سنا منهم.

زواجها

وعن زواجها ولقائها بالكاتب علي الزرقاني، قالت خلال لقاء تلفزيوني: "تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا، وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال، ما عدا فيلم المراهقات، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى".

وقالت عزيزة إنها شاركت في فيلم "أيامنا الحلوة" وجسدت دور امرأة مجنونة، طول الفيلم كنت حاملة لقطة، وهذا الدور علم مع الجمهور لدرجة أني كنت أسال عن القطة في الشارع.

وفاتها

وفى الـ65 من عمرها، في 18 إبريل 1994، عادت عزيزة حلمي من عملها بكامل حيويتها، ودخلت لتنام لكنها توفت، خلال نومها.