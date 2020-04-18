بعد ياسمين صبري.. تذكروا إطلالات النجمات في حفلات زفافهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

احتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، فى أجواء بسيطة اقتصرت على العائلة، أمس الجمعة.

ونشر أبو هشيمة في صورًا من عقد القران، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث ظهر الثنائي ممسكان بيد بعضهما البعض وسط أجواء احتفالية تميزت بالبساطة والرقي.

وارتدت ياسمين، فستان ساتان أبيض قصير، مزين بالشيفون بقصة v neck، مع تصفيفة شعر منسدل بتمويجه خفيفة من الأسفل.

أما المكياج، ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه صارخ باللون الأحمر، وإكسسوارات ماسية مكونة من عقد على شكل ثعبان وسوار بتصميم ناعم، واعتمدت حذاء كلاسيكي كعب عالي بنفس لون الفستان.

يرصد لكم "مصراوى"، فنانات سبقن ياسمين صبري ولفتن الأنظار إلى إطلالاتهن في حفل زفافهن

- هنا الزاهد

خطفت هنا الأنظار في حفل زفافها الأسطوري فى سبتمبر الماضي، بثلاثة إطلالات، الفستان الأول باللون الروز كان لجلسة تصوير خاصة قبل الزفاف، وتميز بالريش، والتطريز بنفس لون الفستان، مع شعر منسدل بدون إكسسوارات.

وفي الإطلالة الثانية ارتدت فستان أبيض بدرجة الفضي، منفوش، الفستان مطرز بالكامل، بأكمام وذيل طويل، من تصميم سامو هجرس.

- شيرين عبد الوهاب

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ارتدت شيرين عبد الوهاب، في حفل زفافها على المطرب حسام حبيب، فستانًا أوف وايت من الشيفون طويل، مع إكسسوارات بسيطة على الشعر، وتسريحة ناعمة منسدلة على الكتف ومكياج بسيط.

- كندة علوش

ظهرت الفنانة السورية كندة علوش فى حفل زفافها بإطلالتين، أولهما في القاهرة، وكان يعتمد على قصة طويلة غير منفوش، ومطرز بالكامل، وتسريحة شعر بسيطة ملفوفة إلى الخلف.

أما الفستان الثاني، ارتده في أسوان، وكان اعتمدت فيه على التل المنفوش، أما الكم فجاء شفاف مطرز، وتسريحة شعر ناعمة منسدلة على الكتف.

-إيمي سمير غانم

ارتدت الفنانة ايمي سمير غانم، فستان من الدانتيل من تصميم هاني البحري، الذي استوحاه من فستان ارتده شقيقتها دنيا سمير غانم في مسلسل "نيلي وشيريهان" وأدخل بعض التعديلات على الذيل، واعتمدت ايمي على تسريحة شحر بسيطة منسدلة إلى الوراء، واكسسورات بسيطة.

-هنا شيحة

تزوجت هنا شيحة من أحمد فلوكس، بدون فرح أيضًا واكتفا الثنائي بعقد القران، ولم ترتدي فستان فرح، بل اكتفت ببلوزة بيضاء V neck مع بنطلون أسود واسع وحزام عرض أسود عند منطقة الوسط، وتسريحة شعر ويفي، مع عقد بسيط.

-وفاء الكيلاني

تزوجت الإعلامية وفاء الكيلاني من الفنان تيم حسن بدون فرح واكتفوا بعقد القران، في مايو 2017، واعتمدت الكيلاني على فستان أبيض بسيط قصير، مع تسريحة شعر منسدلة.