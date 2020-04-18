تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في حفل عقد قرانها على "أبو هشيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

احتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، فى أجواء بسيطة اقتصرت على العائلة، أمس الجمعة.

ونشر أبو هشيمة في صورًا من عقد القران، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث ظهر الثنائي ممسكان بيد بعضهما البعض وسط أجواء احتفالية تميزت بالبساطة والرقي.

ارتدت ياسمين، فستان من الساتان الأبيض بتصميم قصير، مزينًا بالشيفون بقصة v neck، مع تصفيفة شعر منسدل بتمويجه خفيفة من الأسفل، من دار الأزياء العالمية جيفنشي، بسعر 2327 دولار، أى ما يعادل 37 ألف و290 جنيه مصرى.

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أما المكياج، ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه صارخ باللون الأحمر، وإكسسوارات ماسية مكونة من عقد على شكل ثعبان وسوار بتصميم ناعم، واعتمدت حذاء كلاسيكي كعب عالي بنفس لون الفستان، من دار Christian louboutin بـ920 دولار أي ما يعادل (14 ألف 490جنيه مصري).

والخاتم الذي ارتدته ياسمين صبري، تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، عبارة عن ماسة كبير الحجم مزين بإطار باللون الذهبي، بلغ سعره نحو 200 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.

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