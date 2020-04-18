قد تكون مصابا بفيروس كورونا دون أن تعرف.. كيف ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

يساعد الجهاز المناعي لجسم الإنسان على الوقاية من العدوى والفيروسات والأمراض، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبعد إصدار جامعة بون الألمانية دراسة ألمانية حديثة بأن الكثير من الأشخاص قد أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا المستجد لكن كونت أجسامهم مناعة ضده، من دون أن يدركوا ذلك.

دار في ذهن الكثير من الأشخاص سؤال:

هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا دون معرفة الشخص بإصابته؟

يجيبنا عن هذا السؤال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365"، قائلًا: "بالفعل يمكن أن يصاب بعض الأشخاص دون علمهم، نظرا لقدرة أجسامهم في تكوين أجسام مناعية مضادة ولقدرة جهازهم المناعي على مواجهة الفيروسات ومنعها من الاختراق إلى الرئة".

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وأوضح أن الأشخاص المصابين دون علمهم قد تظهر عليهم أعراض خفيفة مثل أعراض دور الأنفلونزا؛ كآلام الحلق أو ارتفاع درجة الحرارة، وقد لا تظهر عليهم أي أعراض.

وأضاف أن 80% من مصابي فيروس كورونا الموجودين في الحجر الصحي دون أعراض، وتم التوصل إليهم لأنهم مخالطون لبعض الحالات المصابة، متابعا أنه لا يمثل الأشخاص المصابون دون علمهم خطورة على أنفسهم، ولكن هذه الفئة تشكل خطرا كبير على من حولهم.

ونصح استشاري الحساسية والمناعة بضرورة الذهاب للطبيب المختص عند الشعور بأعراض الأنفلونزا والبرد للوقاية من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

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