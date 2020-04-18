لبان وليمون ومعجون.. وصفات بسيطة للتخلص من آثار "معركة شم النسيم"

فسيخ ورنجة والبصل بأنواعه، المختلفة هكذا اعتادت الأسر المصرية على الاحتفال بشم النسيم، وتزيين المائدة بهذه الأطعمة، لكن المشكلة التي تظل موجودة بعد الانتهاء من سفرة "شم النسيم" هي بقاء رائحة الفم الكريهة، إذ يظل البصل عالقًا في الفم لساعات.

ويعرض "هن" بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها للتخلص من رائحة الفم الكريهة:

المضمضة لمدة 30 ثانية لأربع مرات متكررة وعدم بلعها بعد تناول الطعام.

شرب كوب من الماء قبل الأكل وكوب آخر خلاله.

كوب من الحليب، صباح شم النسيم، يقلل تركيز المركبات المحتوية على الكبريت في الفم، ما يقلل من الرائحة.

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يعتبر البقدونس والنعناع والخس والكزبرة، من أفضل الطرق الصحية للقضاء على الرائحة.

تناول لبان يحتوي على نعناع قوي.

بعض الحلوى الموجودة في السوق بطعم النعناع تنهي على الرائحة.

فرك الليمون في الأسنان.

فرك معجون الأسنان في الفم.