ألغت المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، كافة حفلاتها الغنائية لبقية العام الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم المطربة الأمريكية "قرار إلغاء حفلاتها اتُخذ تماشيًا مع إلغاء العديد من الأحداث في جميع أنحاء العالم، وكذلك اتباعًا لتوجيهات مسؤولي الصحة في محاولة للحفاظ على سلامة معجبيها والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي"، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
وأشار المتحدث إلى أن حفلات تايلور سويفت في الولايات المتحدة والبرازيل ستقام العام المقبل 2021 بتواريخ جديدة سيتم الإعلان عنها في العام الحالي.
وتايلور سويفت كانت حائزة على لقب "أعلى الموسيقيين ربحا خلال 2019"، بحسب بيانات مجلة "فوربس".
واعتلت "سويفت" قائمة مجلة "فوربس"، بعد أن حققت أرباحا خلال 2019 بلغت 185 مليون دولار، وذلك بفضل مبيعات ألبومها الغنائي الجديد، وصفقتها الجديدة مع شركة "يونيفرسال ميوزيك"، وجولتها الغنائية، التي صنفت كأكثر جولة غنائية تحقيقا للمبيعات في تاريخ الولايات المتحدة، بأرباح تجاوزت 266 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى، تنضم تايلور سويفت إلى جنيفر لوبيز وأوبرا وينفري في بث تلفزيوني خاص في نهاية هذا الأسبوع سيقر بجهود العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب "رويترز"، أعلن عن حدث "عالم واحد معًا في المنزل"، وهو مزيج من الموسيقى والكوميديا والقصص من الأطباء والممرضات وعمال البقالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تؤجل للعام المقبل.. تايلور سويفت تلغي جميع حفلاتها في 2020 بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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