هل التمارين الرياضية تحمي من فيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

يلجأ البعض لممارسة التمارين الرياضية باستمرار خلال فترة الحجر المنزلي خوفا من زيادة الوزن، إلا أن هناك دراسة كشفت فائدة أخرى لهذة التمارين.

ووجدت دراسة حديثة، أن التمرينات الرياضية المنتظمة هي واحدة من أقوى الأسلحة ضد المعاناة من مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنك.

ووفقًا لبحث أجراه تشن يان من كلية الطب بجامعة فيرجينيا الأمريكية، فإن التمارين المنتظمة التي تهتم باللياقة القلبية الوعائية، قادرة على حماية المرضى المحتملين المستقبلين من مضاعفات شديدة، والتي تعرف بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، بحسب الدراسة التي نشرت على موقع "سيانس دايريكت".

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ويوصي يان، مدير مركز أبحاث العضلات الهيكلية بمركز "روبرت إم بيرن لأبحاث القلب والأوعية الدموية"، بممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة كل يوم للمساعدة في تفادي أمراض الجهاز التنفسي.

وقال: "لا يمكننا العيش في عزلة إلى الأبد، إن ممارسة الرياضة بشكل منتظم لها فوائد صحية أكثر بكثير مما نتوقع. والحماية من هذا المرض التنفسي الحاد ليس سوى واحد من الأمثلة العديدة".

وقال يان لصحيفة "نيوزويك"، إن ركوب الدراجات أو التجديف أو أي تمارين هوائية أخرى يمكن أن تساعد في منع أو على الأقل تقليل شدة أمراض الرئة.

وأشار الباحث أن مضادات الأكسدة الطبيعية "ديسميوتاز" التي ينتجها الجسم أثناء التمارين يمكن أن تحمي ضد المرض التنفسي الحاد.