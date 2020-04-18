في زمن كورونا.. إقامة حفل زفاف على "إنستجرام".. والتهنئة قلوب وتعليقات

لم يجد الشابان جيردا بارانوفسكايا وبافيل تيون حلاً أمامهما، إلا أن يتخليا عن مظاهر العرس واستبدالها بقلوب وتعليقات تهنئة عبر تطبيق انستجرام الذي استخدماه لإعلان زواجهما في بث مباشر من مكتب لتوثيق الزواج بموسكو .

ووفقا لسبوتنك، فإن عشرات من الضيوف وهم متابعي العروسان أمطروا الزوجين السعيدين برسائل تهنئة متمنين لهما حياة سعيدة.

وقالت جيردا البالغة من العمر 24 عاما والتي تعمل بالتسويق: "في المقام الأول أردنا أن نحتفل بأنفسنا وما حدث أننا احتفلنا بكل أصدقائنا والناس الذين حولنا.. هذه نتيجة عظيمة".

وكأماكن كثيرة في العالم، طبقت موسكو إجراءات إغلاق شملت منع تجمعات الأشخاص وسط وباء فيروس كورونا، مما تسبب في إلغاء حفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات، لكن جيردا وتيون الذي يكبرها بعام واحد فضلا ألا يؤجلا عقد الرباط المقدس على الرغم من أن الضيوف لن يحضروا.

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وفي المكاتب المدنية لتوثيق الزواج في موسكو غير مسموح سوى بحضور العريس والعروس في الوقت الذي تستمر فيه جهود وقف انتشار فيروس كورونا.

وأضافت جيردا وتيون، إن زواجهما بالطريقة التي تم بها في غياب المدعوين وعدم استئجار قاعة لإقامة حفل الزفاف كلفهما إجمالا 650 روبلا لا أكثر (تسعة دولارات بالكاد) نصفها لمكتب التوثيق والنصف الآخر لسيارات الأجرة.

وبعد الحفل الذي أقيم على الإنترنت في الأول من أبريل عقدت جيردا وتيون حفل استقبال بمناسبة زواجهما استمر ساعات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وشهد الحفل رفع الأنخاب المعتادة بل والرمي التقليدي المتبادل بباقات بالورود.

وكان بعض الضيوف يرتدون ملابس السهرة ويضعون المكياج وشارك آخرون من أسرة نومهم بالبيجامات وشربوا الأنخاب مع الصرخة الروسية التقليدية "جوركوا" وهي إشارة للعروسين ببدء قبلة الزواج.