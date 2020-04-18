الامارات | زمن كورونا.. زواج روسي على "إنستغرام" والعرس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكن هناك عناق أو قبلات للأصدقاء والأقارب عندما تزوجت جيردا بارانوفسكايا وبافيل تيون سميا عبر تطبيق " انستغرام"، الذي تعتمد عليه مكاتب الزواج في هذه الفترة لإجراء معاملاتها، في زمن الحجر المنزلي.

وعلى الرغم من أن الحفل الذي كان جيراد وتيوان محدودا إلى أن حفل العرس الذي اقيم عبر الانترنيت، والدائرة التلفزيونية المغلقة حضره الجميع، وقالت جيردا (24 عاما) التي تعمل بالتسويق "في المقام الأول أردنا أن نحتفل بأنفسنا وما حدث أننا احتفلنا بكل أصدقائنا والناس الذين حولنا. هذه نتيجة عظيمة الجميع كانوا موجودين".

حفل الاستقبال الذي اقيم بمناسبة زواجهما استمر ساعات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وشهد الحفل الرمي التقليدي المتبادل بباقات بالورود. وكان بعض الضيوف يرتدون ملابس السهرة ويضعون المكياج وشارك آخرون من أسرة نومهم بالبيجامات مع الصرخة الروسية التقليدية "جوركوا" وهي إشارة للعروسين ببدء قبلة الزواج. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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