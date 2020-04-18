6 أخطاء قد نفعلها دون وعي تزيد من خطر الإصابة بـ"كورونا".. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض الأخطاء التي يفعلها الكثيرون يوميا دون إدراك يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "better life".

- لمس العين بالأيدي باستمرار.

- استخدام الحمامات العامة، لأنها تحمل العديد من الجراثيم والبكتريا التي تؤدي إلى انتقال العدوى.

- لا توجد تقارير أن الفيروس ينتشر عبر طريق الحيوان، ولكن عدم غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل واللعب مع الحيوانات من الأخطاء التي يجب تجنبها.

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- عدم تنظيف الهاتف المحمول لأنه قد يحوي البكتريا والجراثيم التي قد تنتقل إلى الوجه، لذا يجب تنظيفه جيدا باستخدام مهطر كحولي.

- عدم تنظيف لوحات مفاتيح الكومبيوتر، حيث إن البكتيريا التي تعيش على أظافرنا وأيدينا تنتقل إلى لوحة المفاتيح، وعند تناول الطعام يسقط بعض قطع الطعام عليها، لذا يجب عليك تنظيفها باستخدام الكحول.

- سوء التغذية وتناول الأطعمة غير الصحية، ما يؤدي إلى ضعف جهاز مناعة وبالتالي عدم قدرته على محاربة الفيروسات، لذا ينصح تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات C و E، والمعادن والزنك.

- عدم تغطية الأنف والفم أثناء السعال، لذا يجب وضع المناديل الورقية على الأنف والفم.

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