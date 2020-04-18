"أفقد التركيز وممتنة لعدم دخولي المستشفى".. اسكتلندية تروى لحظاتها مع كورونا

"أنا الآن في الأسبوع الرابع وممتنة جدا لعدم دخول المستشفى، الشئ الوحيد الذي أردت السؤال عنه، هو ما إذا عانى أي شخص من أعراض عصبية"، منشور كتبته امرأه اسكتلندية، تدعى تريسي بيني، من شرق لوثيان، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك".

وتابعت خلال منشورها: أواجه مشكلة في وصفها، لكني أتلقى حلقات متكررة مما يبدو أنه خلل عصبي في الدماغ، أفقد التركيز ويحدث ذلك غالبا عندما أجلس أو أقف، إنه أمر مزعج حقا"، وفقا لصحيفة"ميرور" البريطانية.

ورد على منشورها شخصا آخر، قائلا إنه شهد معاناة من هذا الإحساس أيضا، وكُتب: "نعم، أعرف ما تعانيه".

ويمكن أن تكون تريسي تعاني من إحساس أشار إليه الآخرون باسم "التعب العقلي" أو "ضباب الدماغ".