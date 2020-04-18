ميريهان حسين تقلد رقصة فيفي عبده بـ"الجلابية" في "حزمني يا" (فيديو)

قلدت الفنانة ميريهان حسين، الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، في رقصتها بـ"جلابية بيضاء" في مسرحية "حزمني يا".

وشاركت ميريهان، متابعيها، بمقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت فيه وهي تقلد فيفي عبده، بنفس ملابسها والمكياج وتسريحة الشعر وقتها.

وحظت ميريهان بتفاعل كبير من متابعيها، إذ حصد الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة، بالإضافة لعدد من التعليقات: "أنتي مشكلة والله افتكرتك فيفي عبده بجد قولت ايه دة هي صغريت وخست امتى شفت الفيديو أكتر من مرة انتي عسل ربنا يسعدك ويوفقك يارب"، "افتكرتها فيفي قولنا احلوت امتى"، "روعة في التقليد".

وكانت آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر" من بطولة أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش وعفاف شعيب.