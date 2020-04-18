الامارات | أميركا تحظر دواء «عجيباً» لفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا تحظر دواء «عجيباً» لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق القضاء الأميركي بيع علاج يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا المستجد، وتروّج له منذ سنوات مجموعة تحمل اسم «كنيسة التكوين»، ويحتوي بشكل أساسي على ماء جافيل.

وأصدرت محكمة فيدرالية في فلوريدا حظراً مؤقتاً على بيع هذا المنتج الذي يطرح على أنه «محلول معدني عجائبي»، ويشفي بحسب ما ورد على موقع المروّجين له «95% من الأمراض» العالمية، ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا فضلاً عن «كوفيد-19».

وكشفت وزارة العدل الأميركية التي تقف وراء الملاحقات أن هذا «العلاج» هو في الحقيقة «منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل».

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وكانت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) قد أصدرت قبل سنوات عدة تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والتجفاف.

ويدعي مروجو المنتج أنه «مقدس» ويرفضون الإذعان للقرارات.

وقال المسؤول في الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير، ستيفن هان، في بيان «يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني اكسيد الكلور، ونحن لن نسمح بذلك».

وشكلت الولايات المتحدة وحدات متخصصة بمكافحة الاحتيال المرتبط بجائحة كوفيد-19، الذي يشمل سرقة أقنعة ومواد حماية وبيع علاجات مزيفة ونداءات وهمية للتبرع.