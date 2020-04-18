أزياء للعودة إلى العمل بعد الحجر المنزلي من وحي مدوّنات الموضة

أغلبنا أصبحنا نمارس أعمالنا المهنية من المنزل، في فترة الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا، وهذه المدة من الممكن أن تستمر لعدة أسابيع، وبانتظار أن تنتهي، جمعنا بالصور أفكار أزياء للعودة للعمل من مدوّنات الموضة العربيات لتستوحي بعض الأفكار المميزة وتعودي بنفسية مشرقة ومتفائلة، ولاسيما أن الاطلالات التي اخترناها جمعت بين الأسلوب الرسمي الأنيق، مع لمسات من العصرية. وإليك بعض الأمثلة.

ديما الأسدي في تنسيق أنيق باللون الأبيض:

إطلالة مثالية لتستوحي منها للعمل نسقتها ديما الأسدي، وقد اختارت فيها تنورة بليسيه ميدي باللون الأبيض السكري والتنانير البليسيه موضة هذا الربيع، وقد نسقت معها جاكيت بليزر أبيض مزين بصفي أزرار ذهبية، وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عال وحقيبة كلاتش بنقشة الكارو من بربري Burberry.

لانا الساحلي في لوك عصري في البدلة الرسمية:

لانا الساحلي اعتمدت لوك أنيقا ومثاليا للعمل، حيث أنها اختارت بدلة رسمية بتصميم شبابي باللون الرمادي الداكن، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، من تحته نسقت تيشرت بيضاء، وكانت قد أكملت اللوك بصندل كعب عال وحقيبة يد من لويفي Loewe.

هلا العبدلله في فستان ميدي باللون البني:

الفساتين الميدي مثالية للعمل وإطلالات الدوام، وهنا شاهدنا الفاشينيستا هلا وقد اعتمدت لوك أنثويا أنيقا في الفستان الميدي باللون البني وبقصته الضيقة، وقد نسقت معه حذاء بكعب منخفض باللون البيج من ديور Dior وحقيبة يد بحجم متوسط باللون الأصفر من هرمس Hermes.

علا فرحات في تنسيق أنيق بالبنطلون الأحمر:

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لاشيء يمنع من اعتماد الألوان الحيوية المشرقة للعمل، في حال نسقتها بأسلوب أنيق، كما فعلت علا فرحات هنا، حيث اختارت بنطلون قماشيا باللون الأحمر بقصة ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل، ونسقت معه توب أنيقة باللون الأسود داخلها الدانتيل بطريقة ناعمة، وأكملت اللوك بحقيبة يد متوسطة الحجم بنقشة جلد الأفعى.

ليلى العبدلله في التنورة والبليزر:

البليزر خيار ممتاز للعمل، وبإمكانك أن تعتمديه بأسلوب شبابي، كما فعلت ليلى العبدلله هنا، حيث أنها اختارته بنقشة الكارو باللونين الأبيض والزيتي، ونسقت معه تنورة بليسيه وصل طولها أعلى حد الركبة، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد من دون كعب وحقيبة كتف سوداء.

إطلالات مميزة للعودة للعمل بعد انتهاء الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا، جمعناها لك من الفاشينيستا العربيات لتستوحي منها بعض الأفكار المميزة.

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