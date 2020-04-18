"تحدي الوسادة" صيحة جديدة تسيطر على موقع "إنستغرام"

أخذ وباء كوفيد - 19 العالم على حين غرة، فتحتم على الجميع الدخول في عزلة ذاتية والإذعان للحجر المنزلي المفروض، وفي هذه الفترة العصيبة يحاول الناس إيجاد طرق مختلفة للتعامل مع هذه التغييرات الحادة في نمط الحياة. بعضهم في طريقهم ليصبحوا طهاة محترفين في المنزل بينما يحطم البعض الآخر أرقامًا قياسية جديدة في ماراثون مسلسلات وأفلام نيتفليكس، أما المشاهير فبعضهم يقيم حفلات حية على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر يخوضون تحديات مع زملائهم على منصة إنستغرام.

وفي ظل الملل من الحجر الصحي ظهرت الاتجاهات الرقمية، من انتشار لعبة "Animal Crossing" إلى رقصات تيك توك، ومؤخرا اجتاحت صيحة جديدة وغريبة وسائل التواصل الاجتماعي: تحدي الوسادة "#pillowchallenge " والذي يضم أكثر من 180 ألف مشاركة على منصة إنستغرام، حيث شارك المشاركون إطلالاتهم من خلال ربط وسادة على الخصر وارتدائها على شكل فستان قصير بدون حمالات.

وظهر هذا التحدي لأول مرة من حساب مؤثرة أزياء سويدية في 5 أبريل، ومنذ ذلك الحين، انخرط عدد لا يحصى من مستخدمي إنستغرام في التحدي بتنسيق مختلف أشكال وأنواع الوسائد مع أحزمة أنيقة وملفتة للأنظار وحقائب جذابة، واشتركت علامة Off-White في التحدي وشاركت صورا ظهرت فيها بعض المؤثرات وهن يرتدين وسائد من تعاون Off-White ™ x IKEA وأحزمة اوف وايت الأيقونية.

وأثار تحدي #PillowChallenge اهتمام المؤثرات العربيات أيضا، بما في ذلك المؤثرة المقيمة في دبي "كارين وازن بخازي" والتي شاركت في التحدي مع ابنتيها التوأم كارلي وكاي، والممثلة الجزائرية ياسمين عماري التي اختارت وسادة مطبعة بشعار غوتشي بالأسود الذهبي.

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