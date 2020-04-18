صور.. "هما دول أهلك اليهود".. بسمة تدخل في مشادة مع متابع على "إنستجرام"

دخلت الفنانة بسمة في مشادة مع أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعليقا على صور قديمة لها من طفولتها.

وأرفقت الفنانة تعليقا على الصورة قائلة: "أول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا، عيلة صغيرة لا فاهمة يعني ايه كاميرا ولا تصوير، ولا عارفة مين الناس دول، بس لحد النهاردة فاكرة اليوم ده".

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وعلق أحد المتابعين على الصور التي شاركتها،" هما دول أهلك اليهود"، لترد الفنانة:" هم صناع أفلام تسجيلية من اليابان ولو كانوا أهلي اليهود هكون فخورة جدا على فكرة".

وفي لقاء تلفزيوني سابق، تحدثت بسمة عن تعرضها للمشاكل بسبب جدها يوسف درويش، اليهودي الديانة.