الامارات | بالصور.. روبوتات لتوصيل طلبيات الطعام في كولومبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. روبوتات لتوصيل طلبيات الطعام في كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مؤسسة "رابي" الكولومبية الناشئة لخدمة توصيل الطعام في تجربة التوصيل من خلال روبوتات كوسيلة آمنة لتسليم الطعام للناس المضطرين للبقاء في بيوتهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت هذه التجربة الأسبوع الماضي في ميديلين ثاني أكبر مدن كولومبيا. ويمكن لهذه الروبوتات التي تتخذ شكل صندوقا أن تتحرك على أربع عجلات وتحمل أعلاما برتقالية على هوائياتها توصيل الطعام وتستخدم لنقل طلبيات المطاعم المدفوعة رقميا. وقالت "رابي" في بيان لها اليوم، إن هذه الروبوتس يتم تعقيمها قبل وبعد كل مرة تستخدم فيها.

وقامت هذه الروبوتات بتوصيل ما يقرب من 120 طلبا يوميا مع وجود 15 روبوتس في المنطقة التجريبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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