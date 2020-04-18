علامة تجارية لحقائب عربية معتمدة من الملكة رانيا تشارك في محاربة "كورونا"

في ظل أزمة وباء كورونا الذي اجتاح العالم، قام العديد من صُنّاع ودور الأزياء بإطلاق مبادرات خيرية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتشغيل مصانعها لإنتاج الإمدادات التي يحتاجها عمال الرعاية الصحية والمرضى، مثل الأقنعة وأثواب المستشفى ومعقمات اليدين.

والآن، تنضم العلامة التجارية لافشار "L’Afshar" التي تتخذ من دبي مركزاً لها، والتي تملك كايلي جينر حقائب يد من توقيعها، إلى المعركة.

وبعد أن أطلقت مؤخراً حقيبة "سييرا" هندسية شفافة في ظل البنفسجي وبمقبض علوي، أعلنت المصممة ليليان أفشار أنها ستتبرع بجميع عائدات مبيعات حقيبة اليد لمنظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة تقدم الرعاية الطبية للأشخاص في جميع أنحاء العالم المتأثرين بالأوبئة والصراعات والكوارث.

وقد كان قرار التبرع للمؤسسة الخيرية قرارًا جماعيًا، حيث تم اختيار المنظمة بشكل جماعي من قبل عملاء علامة حقائب اليد، وهو ما أرادته ليليان بالفعل.

وقالت ليليان في بيان: "حان الوقت لرد الجميل، والآن أكثر من أي وقت مضى، لقد كنت أرغب في إنشاء مبادرة يمكن لعملائنا [كمجموعة] أن يجتمعوا معًا ويحدثوا تغييرًا، وقد تواصلت مع الجميع على منصة إنستغرام وطلبت منهم التوصية بجميع المؤسسات الرائعة التي يمكننا العمل معها، وقد وقع اختيارهم على منظمة أطباء بلا حدود".

Advertisements

وتشرح ليليان أن المعنى الكامن وراء حقيبة سييرا هو رمزي للأزمة الحالية لأنه يمثل "الروحانية والقوة والعاطفة والتأمل - الصفات التي ستساعد البشرية على تجاوز هذه الأزمة معًا"، وتباع حقيبة سييرا حاليًا بسعر 1,000 دولار أمريكي / 3،674 درهمًا إماراتيًا على متجر لافشار الإلكتروني.

يذكر أن علامة لافشار تأسست في دبي في عام 2013، وأصبحت العلامة التجارية شائعة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، خاصة بين نجمات الصف الأول والمؤثرات ونساء العائلات الملكية أمثال كايلي وكيندال جينر و بيونسيه وبيلا حديد والملكة الأردنية رانيا وغيرهن.

قد يهمك أيضا:

حقائب على شكل مغلّف مستطيل عامودياً

حقائب كلاتش ملونة آخر موضة صيف 2019