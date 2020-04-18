"الصحة العالمية" تحذر من تناول الفسيح في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حذر الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح جبور أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر، حسب ما جاء فى "روسيا اليوم".

وتدفع احتفالات "شم النسيم"، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات "الفسيخ والرنجة".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الإثنين الموافق "شم النسيم" لمنع المواطنين من الاختلاط مع انتشار وباء كورونا.