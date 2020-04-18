تقرير يرصد طريقة اختيار جيجي حديد لإطلالاتها باللون الأزرق الساحر

واشنطن - لايف ستايل
تتميّز عارضة الأزياء الأميركية والفلسطينية الأصل “جيجي حديد” Gigi Hadid باطلالاتها الشبابية والعصرية والتي تشكل مصدر وحي للعديدات من الشابات واللواتي يعشقن ستايل جيجي ويتابعن دائماً أحدث اطلالاتها.
ومن الألوان المفضلة لجيجي، اللون الأزرق الساحر والذي شاهدناها فيه بالعديد من الاطلالات الجذابة والمميزة بمختلف درجات الأزرق والمنوعة بين الأزرق الشاحب والأزرق الباستيلي الأنثوي والأزرق الحيوي وصولاً إلى الأزرق النيلي والأزرق الداكن.
وتنوّعت اطلالات جيجي وشملت الجمبسوت العصري والرائج والي اختارته باطلالتين جذابتين الأولى بجمبسوت بقصة الكورسيه مع البليزر الراقي والثانية بجمبسوت بأكمام طويلة مع الوشاح الطويل الذي زيّن التصميم وأضاف لمسة من الفخامة الراقية.
كما شاهدنا جيجي بالبدلة الشبابية باللون الأزرق الداكن وباطلالات كاجوال وعملية بالشورت القصير والتوبات المريحة بالإضافة إلى اطلالاتها الجذابة بالفستان البراق القصير والفستان بطول الركبة باللون الأزرق الفاتح باطلالة راقية وأنيقة.
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