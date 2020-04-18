جلسات "أونلاين" وصبغة ديليفري.. طرق مبتكرة للكوافير للتغلب على العزل

اضطرت التعليمات والإجراءات الحكومية التي مددتها السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية من أسابيع لشهو، والخاصة بالتباعد الاجتماعي ومنع الاختلاط للسيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، العديد من مصففي الشعر وخبراء التجميل للجوء لطرق إبداعية ومبتكرة للتغلب على إجراءات العزل الاجتماعي.

وتعمل إميليا أدموندسن مالكة بوتيك إميليا لتصفيف الشعر، في مدينة بيفيرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بتوصيل تركيبات أصباغ إلى زبائنها مصحوبة بتعليمات مفصلة وتستمتع بتحقيق نتائج جيدة له، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقالت بعدما تلقت تسجيل فيديو لزوج إحدى زبائنها وهو يصبغ شعر زوجته "اعتقدت أنه أمر جنوني، كان يضحك وهي تضحك لذلك كانا يستمتعان بوقتهما".

وصنعت تينا بيترسون مالكة صالون لتصفيف الشعر في نيوجيرسي، مجموعة أدوات للتصفيف تناسب حاجات متعددة كما ترتب جلسات افتراضية لزبائنها، وتقول: "عندي عميلة لم تستخدم مكواة شعر من قبل أبدا، أرسلت إليها مكواة شعر بالفعل وقمنا باستخدامها خطوة بخطوة، لم تصدق إلى أي مدى استخدمتها جيدا خلال الجلسات".

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وقال خبير التجميل باتريك ستار، الذي يتابعه أكثر من أربعة ملايين مشترك على قناته في يوتيوب، إنه شعر بقلق في البداية من أن حلقاته التعليمية عن التجميل قد تكون غير مناسبة خلال هذه الأوقات المضطربة، لكن ستار، الذي يؤمن بأن العناية الشخصية ضرورية للصحة النفسية، قال إنه بدأ بإضافة المزيد من المرح لحلقاته.

وخلال تفشي الفيروس في الصين، لجأ حلاق صيني إلى فكرة مبتكرة، إذ ثبت أدوات حلاقته على أطراف عصي طولها متر تقريبا، للحفاظ على مسافة كافية بينه وبين الزبائن. ولم يكتف بذلك، بل ارتدى هو والزبائن أقنعة واقية طيلة فترة الحلاقة حفاظا على سلامة الجميع.

لكن هذه الطريقة التي لاقت استحسان البعض، لم تعجب آخرين، خصوصا أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق رذاذ العطس أو السعال الموجود على الأسطح الصلبة في المكان، والذي قد لا تخلوا منه صالونات الحلاقة، خصوصا تلك المزدحمة بالعشرات يوميا.