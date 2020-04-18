"الإضاءة والشطة ومادة كميائية".. بيطرية تقدم 3 طرق لطرد الخفافيش من المنزل

ظهرت خفافيش بكثافة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ما تسبب في قلق ربات البيوت من تغلل ذلك الطائر داخل منازلهن، المتهم الأول في نقل فيروس كورونا المستجد إلى العالم، وسط تساؤلات عن طرق ذات فاعلية لحماية المساكن من دخوله إليها.

وقدمت الدكتورة نادين العمروسي الدكتورة البيطرية، خلال حديثها لـ"هن"، 3 طرق سريعة لطرد الخفاش من المنزل.

الإضاءة.. العدو الأول للخفاش

ينزعج الخفاش من النور الساطع والإضاءة المتوهجة، لذلك يجب الحرص على إضاءة أنوار المنزل، خاصة بالقرب من المنافذ الذي يمكن أن يدخل منها ذلك الطائر الليلي.

Advertisements

مادة الفينول السامة تبعد الخفاش

يمكن الاعتماد على مادة الفينول في إبعاد الخفافيش عن المنزل، فتلك التركيبة الكميائية بمثابة سم عصبي ولها رائحة نفاذة مثل البنزين، تتسبب في إلتهاب العين والجلد والجهاز التنفسي للخفاش، ويجب الحرص عند رشها بارتداء قفازات وكمامة تغطي الوجه.

"الشطة الحامية" تطرد الخفاش

يساعد إشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل على طرد الخفافيش، لأنها تؤدي إلى إلتهاب وتآكل لعيون الخفافيش، فضلا عن تآكل جهازهم التنفسي، لاحتواء تلك التوابل على فلفل أحمر سوداني يؤثر على نظر تلك الطيور، وهي إحدى الطرق التي تتبعها الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، للتخلص من الخفافيش.