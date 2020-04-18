بلاش تعامليه "الند بالند".. نصائح للتعامل مع الأزواج العصبية في العزل المنزلي

قدمت دكتورة أميرة الفيشاوي استشاري العلوم الأسرية والتربوية، نصائح للسيدات، للتعامل مع أزواجهن، خاصة إذا كانوا يعانون من "العصبية"، وذلك خلال بقائهم معا في المنزل، التزاما بالعزل المنزلي، الذي فرضته الحكومة إثر أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تعاني منها مصر والعالم.

وقالت "الفيشاوي"، خلال حوارها مع الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أمس، أنه قبل أزمة انتشار الفيروس، كان الموظفون يريدون الحصول على إجازة ولم يكونوا قادرين على ذلك، ولم يكن هناك حوار بين الأسرة، وأحيانا كانت هناك مشكلات زوجية ولم يكن هناك وقت، وبالتالي كانت هناك سلبيات لوقت العمل.

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وأضافت: "يجب تحول محنة كورونا إلى منحة وأن نستخدمها في حل مشكلاتنا، الفرصة متاحة حتى نعيدالرباط الأسري مع أولادنا، الأب بقى عنده وقت يقرب من اولاده، والزوج بقى يقدر يقرب من زوجته، والأم نفسها بقى عندها وقت إنها تهتم بنفسها".

وحذرت من التوتر والقلق، موضحة أنهما أضاعا امتياز بقاء أفراد الأسرة في المنزل سويا: "بقينا على طول خايفين ومرعوبين، وقاعدين نتخيل سيناريوهات فظيعة، وإن اللي بيحصل حرب والمرض بينتشر، بصينا للسلبيات، وطالما إحنا لسه في بداية الشهور، ومينفعش نستمع لمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا".

وحول التعامل مع الشخص العصبي، قالت: "لو عصبي أو انفجاري متقفلهوش الند بالند، ويكون في جو من الألفة والود وتبعد عن أي شيء يثيره وتلتزم بالتباعد الاجتماعي، وتلبي له الاحتياجات، لكن العنف الأسري المرتبط بالجريمة لا مبرر له وملهاش علاقة بكورونا، هي لها علاقة بشخصية غير سوية دينيا وأخلاقيا".