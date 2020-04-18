"الملكة المصرية" قرينة صلاح.. أبرز المعلومات عن سارة عصام

استعان الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة القدم في حواره أمس، بلاعبة ستوك سيتي الإنجليزي المحترفة سارة عصام، الملقبة بـ"الملكة المصرية"، بمقابلة سابقة، نشرتها في فبراير الماضي، عبر صفحتها على فيسبوك.

وجاء في المقابلة: "أنا سارة عصام عندي 20 سنة أول محترفة عربية تحترف في الدوري الإنجليزي بلعب في ستوك سيتي وحصلت على الحذاء الذهبي 2019، كنت بلعب كرة دائما وأنا في مصر وبلعب وأنا في المدرسة وأنا صغيرة حطيت التحدي في دماغي إني ليه لأ ألعب برة فأنا رحت أكاديمية وسمعت أن في بنات بتتمرن معاي بنفس الأكاديمية اختاروهم من فرقة وادي دجلة للناشئين وفعلا صعدت للناشئين".

وسلط موقع الاتحاد الدولي "فيفا"، عقب احتفالها مؤخرا بعيد ميلادها الـ21 داخل الحجر الصحي، الضوء على، لاعبة فريق ستوك سيتى للسيدات، كأول محترفة مصرية تنتقل إلى ملاعب الكرة الإنجليزية، موضحا أنها تصدرت عناوين الصحف في 2017 بعدما أصبحت أول امرأة مصرية وعربية تلعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

ونشر "فيفا" تقريرا عن سارة عصام، أكد فيه ما تلقته اللاعبة من استحسان بعد عودتها إلى مصر، وردها على الانتقادات، والثناء على الإجراءات الصحية التي اتخذتها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأنها أوضحت أن العيش ببلد خارجي لا يقلل من حبها لبلادها.

حوار مطولا للاعبة، أبرزت من خلاله الجانب الثاني لها بعيدا عن المستطيل الأخضر، حيث أشارت إلا أنها مستمرة في دراستها للهندسة المدنية في الجامعي بإنجلترا.

وعن سبب تسميتها بـ"الكلمة المصرية"، على غرار محمد صلاح، أكدت: "أنا ومحمد صلاح انتقلنا للاحتراف في إنجلترا في نفس الشهر والعام في 2017، حيث وقع "مو" لليفربول، وأنا لستوك سيتي في شهر يونيو عام 2017".

ويرصد "هن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن "الملكة المصرية":

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- بدأت ممارسة كرة القدم في سن 13 عاما.

- انضمت إلى أكاديمية وادي دجلة منذ سبعة عوام، وجرى تصعيدها لفريق الناشئات.

- تعتبر أول لاعبة مصرية تحترف في صفوف الدوري الإنجليزي.

- لعبت في صفوف منتخب الشباب المصري للكرة النسائية.

- تجيد اللعب في مركز المهاجم أو الجناح الأيمن أو الوسط المهاجم.

- خاضت اللعب في ثلاثة أندية إنجليزية، هم "سندرلاند وبرمنجهام ودربي كونتي".

- انضمت لصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي عام 2017.

- حققت بطولات دورية، منحتها رصيدا سمح لها باللعب في إنجلترا.

- شاركت في أكثر من 25 مباراة دولية.

- توجت بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018، والتي تقدمها مؤسسة لندن العربية.

- حصلت سارة عصام على جائزة الحذاء الذهبي من الـ"بوترز"، وعلقت قائلة: "إنجاز جديد في مسيرتي، خطوة إيجابية أخرى تقربني من أحلامي، لم أكن أحقق كل ذلك دون زملائي وفريق العمل بالنادي، كنت محظوظة بوجودي هنا للدفاع عن ألوان ستوك سيتي".